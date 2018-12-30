Раскольники спорят с Фанаром, боевики готовятся захватывать храмы УПЦ — СМИ

Киев, , 13:50 — REGNUM После Рождества могут начаться захваты храмов канонической Украинской православной церкви, сообщило 29 декабря украинское издание «Вести».

По данным журналистов, между раскольничьей «Православной церковью Украины» (ПЦУ) и Фанаром (район Стамбула, где расположен Константинопольский патриархат — ИА REGNUM ) идёт жёсткий торг за принадлежность западноевропейских и американских представительств религиозной организации «Киевский патриархат», которая ранее вошла в ПЦУ:

«Разумеется, ПЦУ не хочет отдавать эти приходы, поскольку они приносят, пожалуй, наибольшую прибыль в силу обеспеченности их прихожан», — рассказал религиовед Алексей Смирнов.

По оценке Смирнова, имущественный вопрос может рассорить ПЦУ и Константинопольский патриархат, в результате чего раскольники могут вообще не получить томос об автокефалии.

Если ПЦУ и Констанитнополь всё же договорятся, украинские власти могут применить экстремистские группировки для захватов храмов УПЦ, заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

По данным журналистов, во время совещания в администрации президента Украины было принято решение до 7 января 2019 года, то есть до момента получения ПЦУ томоса об автокефалии, оказывать на каноническую УПЦ только информационное давление.

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«В приграничных с РФ и Белоруссией областях возможно задействование радикальных сил, в частности, «Братства»* Дмитрия Корчинского и С14* Евгения Карася», — рассказал источник, знакомый с результатами совещания.

Он также отметил, что Корчинский потребовал около $5 тыс. за участие одного боевика, а Карась — до $2 тыс.

В то же время, многие экстремистские группировки отказались участвовать в захватах до момента получения ПЦУ томоса об автокефалии:

«Церковь и ситуация на Украине находится, условно, в «серой зоне»… администрации президента отправлен сигнал: до формализации новой структуры не должно быть насильственных эксцессов», — подытожил политолог Алексей Якубин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Киевской области спустили местным властям указание исследовать настроения православных верующих и понять, кто из них готов перейти из канонической церкви к раскольникам.

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Результаты должны быть получены до 6 января 2019 года, то есть ко дню подписания томоса об автокефалии ПЦУ.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.