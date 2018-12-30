Украинские раскольники намерены тесно сотрудничать с униатами — глава ПЦУ

Киев, , 13:12 — REGNUM Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук и руководитель так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний договорились разработать план углублённого сотрудничества двух религиозных структур, сообщил Епифаний 29 декабря в эфире телеканала «Прямой».

"Будут созданы соответствующие комиссии со стороны нашей православной церкви и со стороны греко-католической церкви, и вместе выработаем дорожную карту дальнейшего сотрудничества», — рассказал служитель культа.

Епифаний отметил, что общей целью УГКЦ и ПЦУ было строительство и развитие украинского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря глава УГКЦ Святослав Шевчук поздравил Епифания с избранием на пост главы объединённых раскольников и выразил уверенность, что создание ПЦУ является шагом на пути к единству всех украинских церквей.

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25 декабря президент Украины Пётр Порошенко открыто признал, что создание раскольничьей ПЦУ является частью государственной стратегии по отрыву Украины от России, а объединённые раскольники являются, прежде всего, политической организацией.

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