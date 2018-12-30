Продажа алкоголя в Москве в новогодние каникулы ограничена

Москва, , 11:32 — REGNUM В московских магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января — на период новогодних каникул, ограничена продажа алкогольных напитков. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Продажа алкоголя в магазинах, находящихся рядом с местами праздничных гуляний в Москве запрещена. Также в них не будут продавать соки и газированные напитки в стеклянных бутылках.

Глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников пояснил, что данные меры необходимы для избежания травм и правонарушений.

По словам чиновника, подобные запреты стали уже традиционными для магазинов, которые расположены в местах массового скопления людей в период праздников.