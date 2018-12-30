Подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета стало на порядки меньше — ГПУ

Киев, , 11:12 — REGNUM Круг лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета сузился с тысяч до нескольких сотен человек, заявил руководитель генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко 29 декабря в эфире украинского «Пятого канала».

Луценко отметил, что в данный момент следствие устанавливает исполнителей, заказчиками займутся позже:

«Круг подозреваемых в убийстве Шеремета очень серьезно сузился, с нескольких тысяч до нескольких сотен. Пока мы идем по исполнителям», — рассказал генпрокурор.

Луценко не знает, когда именно будут установлены имена убийц журналиста, поскольку дело настолько запутанное, что «даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи», подчеркнул он.

Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали на улице Киева в собственном автомобиле по пути на работу утром, 20 июля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года родственники убитого пожаловались в суд на генерального прокурора Украины, обвинив его в бездействии.

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