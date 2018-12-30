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Чиновников Киевской области обязали срочно исследовать настроения верующих

Общество

Данные должны быть переданы в Киев до 6 января 2019 года — дня подписания томоса об автокефалии

Обухов, Украина, 30 декабря 2018, 08:23 — REGNUM  Чиновники администрации Обуховского района Киевской области разослали в сёла письма с требованием в кратчайшие сроки собрать информацию об отношении местных религиозных общин к переходу из канонической УПЦ в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил Обуховский архиепископ Иона 29 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Священнослужитель также опубликовал фрагменты разосланных документов, из которых следует, что распоряжение районным властям поступило от Киевской администрации 26 декабря 2018 года.

«Просим предоставить информацию о настроениях религиозных общин, которые находятся на территории городских и сельских советов о возможном переходе в Поместную автокефальную православную церковь Украины», — сказано в письме.

Собранную информацию следует отправить в отдел культуры и туризма Обуховской районной госадминистрации до 6 января 2019 года.

Напомним, 6 января 2019 года в Стамбуле запланирована церемония передачи томоса об автокефалии ПЦУ. Томос подпишет Константинопольский патриарх Варфоломей и вручит его главе объединённых раскольников Епифанию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, священники двух епархий УПЦ Винницкой области получили от местных властей чистые бланки заявлений о переходе общин в раскольничью ПЦУ.

Читайте подробнее: Винницкие власти разослали заявления о переходе общин в ПЦУ — УПЦ

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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