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Андрей Беседин читателям ИА REGNUM: «Делайте позитивные выводы»

Общество

Президент Уральской торгово-промышленной палаты высказал сразу четыре пожелания на 2019 год

Андрей Беседин читателям ИА REGNUM: «Делайте позитивные выводы»
Иллюстрация: Uralcci.com
Андрей Беседин

Екатеринбург, 30 декабря 2018, 10:46 — REGNUM  У свердловчан есть опыт победы в самых сложных условиях. Об этом вспомнил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в поздравлении с Новым годом специально для ИА REGNUM.

»С наступающим Новым годом! У меня будет четыре пожелания.

Бизнесу — уверенности в том, что всё получится. У нас всё для этого есть, и главное, есть уральский характер. Есть опыт победы в самых сложных условиях, поэтому абсолютно однозначно, что всё будет нормально.

Свердловской области желаю реализовать все, что было задумано. Если будет реализовано хотя бы 80% из того, что указано в стратегиях развития — то это всё будет нормально у бизнеса и жителей.

Жителям — спокойствия, уюта, и мирного неба над головой. Как в большом пространстве, так и в кругу семьи, своих близких.

Читателям ИА REGNUM — желаю читать больше позитивных вещей и читать их внимательно. Не торопитесь делать пессимистичные выводы. Делайте позитивные выводы из того, что пишут журналисты информационного агентства.

С наступающим 2019 годом!»

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Новый год
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