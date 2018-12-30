Андрей Беседин читателям ИА REGNUM: «Делайте позитивные выводы»

Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM У свердловчан есть опыт победы в самых сложных условиях. Об этом вспомнил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в поздравлении с Новым годом специально для ИА REGNUM.

»С наступающим Новым годом! У меня будет четыре пожелания.

Бизнесу — уверенности в том, что всё получится. У нас всё для этого есть, и главное, есть уральский характер. Есть опыт победы в самых сложных условиях, поэтому абсолютно однозначно, что всё будет нормально.

Свердловской области желаю реализовать все, что было задумано. Если будет реализовано хотя бы 80% из того, что указано в стратегиях развития — то это всё будет нормально у бизнеса и жителей.

Жителям — спокойствия, уюта, и мирного неба над головой. Как в большом пространстве, так и в кругу семьи, своих близких.

Читателям ИА REGNUM — желаю читать больше позитивных вещей и читать их внимательно. Не торопитесь делать пессимистичные выводы. Делайте позитивные выводы из того, что пишут журналисты информационного агентства.

С наступающим 2019 годом!»