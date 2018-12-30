Власти Югры провели экстренное заседание после гибели шести человек в ДТП

Ханты-Мансийск, , 03:36 — REGNUM Экстренное заседание проведено губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой после гибели шести человек в ДТП в Нефтеюганском районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава региона заявила, что в сложившейся обстановке нужно мобилизовать всех ответственных должностных лиц.

«Все действия выполнить в полном объеме. ГИБДД должна быть в состоянии повышенной готовности в отношении магистральных трасс, проходящих через регион», — сообщили в правительстве.

Комментируя трагическую гибель людей в ДТП на 820-ом километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск», замгубернатора Югры Андрей Зобницев сказал, что на месте работают силы экстренного реагирования:

«Задействовано 28 человек и 12 единиц техники, в том числе девять автомобилей скорой медицинской помощи».

Другой заместитель главы региона Всеволод Кольцов добавил:

«Запас крови, противошоковых, противоболевых препаратов имеется в необходимом объеме. Диагностическое оборудование, компьютерные томографы готовы к проведению экстренного обследования пациентов».

Комарова со своей стороны отметила, что обстановка на дорогах региона «нуждается в пристальном внимании»:

«Я лично сегодня проезжала по этой трассе, и хочу обратить внимание, что на трассе водители ведут себя очень агрессивно, часто нарушая правила дорожного движения».

«При этом автомагистрали на сегодняшний день переполнены. Такая обстановка будет как минимум до 2 января. В этой связи необходимо усиление мер по обеспечению безопасности на дорогах», — добавила глава региона.

Напомним, в 16:45 (время местное) 29 декабря поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 820-ом километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Разбился автобус, в котором ехал 21 сотрудник компании «РН-Бурение».

Транспортное средство столкнулось с грузовой машиной. Всего в это ДТП попали четыре транспортных средства. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Травмы диагностированы у 18 человек: шесть — легкой степени тяжести, 12 — средней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нефтеюганском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Начал работу оперативный штаб, открыта горячая линия, которая действует по номеру телефона 8 3467 397 777.

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