Москва, , 01:15 — REGNUM Советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве, передает Пятый канал.

В больницу также попала его жена Ирина Соловьева. Уточняется, что оба находятся в одной палате. Состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое.

«В данный момент их обследуют медики», — передает телекомпания.

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что Соловьева поехала в больницу потому, что Хуциев не соглашался от госпитализации без нее.

Напомним, Народному артисту СССР Марлену Хуциеву 93 года. Он живет и работает в Москве. В 2018 году снял фильм «Невечерняя» на киностудии им. Горького. Посвящена лента взаимоотношениям Антона Павловича Чехова и Льва Николаевича Толстого.

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