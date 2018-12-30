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Марлен Хуциев госпитализирован в Москве

Общество

Вместе с ним в больнице находится его жена

Москва, 30 декабря 2018, 01:15 — REGNUM  Советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве, передает Пятый канал.

В больницу также попала его жена Ирина Соловьева. Уточняется, что оба находятся в одной палате. Состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое.

«В данный момент их обследуют медики», — передает телекомпания.

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что Соловьева поехала в больницу потому, что Хуциев не соглашался от госпитализации без нее.

Напомним, Народному артисту СССР Марлену Хуциеву 93 года. Он живет и работает в Москве. В 2018 году снял фильм «Невечерняя» на киностудии им. Горького. Посвящена лента взаимоотношениям Антона Павловича Чехова и Льва Николаевича Толстого.

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