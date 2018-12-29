Московское метро заработало 340 тысяч рублей на продаже старых указателей

Москва, , 23:59 — REGNUM Московский метрополитен заработал более 340 тысяч рублей за первый день продаж старых указателей. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе столичной подземки.

«За первый день продажи (25 декабря) пассажиры купили более 50 лайтбоксов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадками.

Как сообщили в пресс-службе, за несколько часов с момента начала продаж было получено около 500 заявок. Продажи лайтбоксов будут продолжаться до тех пор, пока товар остаётся в наличии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Московском метрополитене сообщили, что демонтированные старые указатели появятся в свободной продаже в сувенирном магазине на станции «Маяковская», а также в информационном центре на станции «Тушинская».

Стоимость световых конструкций составляет от 6250 до 10 000 рублей, несветовых — от 1500 до 3500 рублей.

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