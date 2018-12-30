О чём молчат и говорят чиновники перед Новым годом: московская неделя

Евгений Цоц, , 00:53 — REGNUM

Пока предновогодняя Москва прихорашивалась, в офисах и ресторанах гудели корпоративы, власти столицы вспоминали минувшие дела, именуя их «свершениями», и строили планы на будущее. Тем временем, родители юных москвичей обеспокоены таинственной хворью, заставившей болеть животики их детей. Ответы на свои вопросы они не находят, те, кто наделён полномочиями и ответственностью перед жителями, молчат. Массовое отравление? Эпидемия? Пока достоверно не знает никто.

Московские дети и шигеллёз

В Москве социальные сети наполнены сообщениями об отравлении детей. В списках, которые публикуются на страницах, перечислены сразу несколько дошкольных учреждений в районах Сокольники, Марьино, Новокосино, Некрасовке.

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Некоторые из них, как стало известно, закрылись на карантин. Например, дошкольный корпус школы №2051 в Некрасовке. Правда, причиной называют не отравление, а ОРВИ.

В сети появилось видео разговора, по всей видимости, в управе района, где чиновники и руководители учреждений решают, что им говорить родителям. И решают, что ничего: заключения Роспотребнадзора у них нет, следовательно, и рассказывать нечего.

«Мы должны информировать. Не дезинформировать, а информировать, понимаете? А мы не можем. Слухи ходят невероятные. И про все в мире болячки, и про 150 заболевших детей. Я точно знаю: поликлиника подтверждает 13», — заявила одна из участниц совещания.

Количество пострадавших детей называют родители. Они считают детишек, у кого заболел живот. Поликлиники же бактерию шигелла находят далеко не у всех. Корреспонденту ИА REGNUM родители рассказали, что заключение частной клиники, выявившей заболевание, в той, что по месту жительства, не приняли. Врачи ссылаются на недостаточную достоверность выводов своих коллег. При этом сами ничего не обнаружили.

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В управлении Роспотребнадзора по Москве корреспонденту ИА REGNUM отказались устно отвечать на вопросы о заболевших детях и попросили прислать запрос. В департаменте образования телефон пресс-службы и вовсе молчал.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения (НП СРО «АПСПОЗ»), в настоящий момент завершены проверки всех производственно-логистических комплексов Москвы, а также их сотрудников.

«Были проверены и поставщики готовой продукции. С уже готовыми результатами вы можете ознакомиться на сайте Ассоциации. Оставшиеся результаты проверки будут опубликованы по мере готовности в течение 7−10 дней с момента передачи анализов и проб на бактериологическое исследование», — подчеркнул сотрудник.

Речь идёт о предприятиях ООО «Калужский молочный завод», ООО «Коломенский молочный завод», ООО «Коломенское молоко» ООО «Кохмайстер Рус», ООО «Молочные традиции», АО «Останкинский завод напитков». На исследование в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве были направлены молочная продукция, сливочное масло и питьевая вода — эти продукты употребляли все дети, получившие отравление.

26 декабря проверку сообщений об отравлении начала прокуратура. Власти Москвы пока молчат и причину этого молчания объяснить интересами детей трудно. Также трудно, как не доверять родителям, рассказывающим о здоровье своих детей.

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Итоги года

Неделю можно назвать последней в уходящем году, или, как минимум, последней рабочей. И многие из наделённых властью людей сочли долгом подвести итоги. Не стал исключением и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подготовил статью в газету «Вечерняя Москва» и дал интервью сразу трём телеканалам.

Статью градоначальника скромно озаглавили «365 дней свершений». По его мнению, событием года стал чемпионат мира по футболу в России, в том числе его московская часть. Особенно впечатлила мэра «нога Акинфеева», отбившая пенальти в матче с Испанией. Рекордом года Собянин назвал 17 станций метро и 33 километра новых линий. Перед началом 2018 года года планы назывались ещё более амбициозные — 25 станций. Но и 17 стали внушительным результатом, который мэр называет среди ключевых достижений. Открытием года он назвал парк «Зарядье», а именно его концертный зал, ставший завершением объекта.

Проект года, по мнению Собянина, «Московское долголетие». Он позволяет бабушкам и дедушкам столицы бесплатно заниматься физкультурой, творчеством, получать полезные знания и навыки. Победа года — результат школьников на всероссийской олимпиаде, где удалось завоевать 906 дипломов победителей и призёров. Дебют года — электробусы, а решение года — отмена турникетов на общественном наземном транспорте.

Добрым делом года Собянин считает сохранение льгот москвичам и москвичкам с 60 и 55 лет, несмотря на пенсионную реформу в стране. Мечта года — программа московской реновации, а цифра года — голоса более 70% москвичей за кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Интервью телеканалам получилось менее восторженным, говорили даже о проблемах. Например, о критике московской реновации. Мэр признался, что когда обрушился её шквал, проект оказался на грани остановки. Пришлось отвечать и за московские пробки. Впрочем, глава столицы считает нынешнюю ситуацию успехом. Он сравнил улицы мегаполиса с сосудом, который был уже наполнен несколько лет назад. За эти годы число машин прибавилось, но полного коллапса, не считая предновогодних дней, не наступило. Благими целями Сергей Собянин объяснил и новые тарифы парковки.

Год метро прошёл, впереди — пятилетка?

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин не только подвёл итоги, но и рассказал о планах. В 2018 году, который власти Москвы объявляли Годом метро, удалось построить 17 новых станций подземки, в ближайшие годы темпы немного спадут, но общие цифры останутся впечатляющими. Так, в 2019 году собираются построить 14 новых станций, в 2020 — 12. Всего в предстоящие пять лет цифра должна достичь 55. Здесь главная роль отводится Большой кольцевой линии (БКЛ), но будут тянуться и радиальные, в том числе и в Новую Москву.

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Хватит молчать о МЭШ?

Проект «Московская электронная школа» созрел для всестороннего обсуждения. Такой вывод можно сделать из слов заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской, сказанных в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 24 декабря. Беседа состоялась после одной из пресс-конференций на тему электронных технологий в системе образования. Замминистра рассказали о жалобах родителей школьников, страдающих от ослепляющего воздействия аппаратуры на глаза.

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«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — подчеркнула она.

По её словам, любой проект имеет пилотную сторону, где оцениваются результаты и после этого, безусловно, общественные обсуждения необходимы.

«Есть мнение родителей, которые понимают, что происходит с ребёнком, как меняется их физическое состояние, готовность к восприятию новых технологий, и конечно, это является частью любого пилота и проекта», — заключила она.

Стоит надеяться, что московские чиновники услышат федерального коллегу и выведут из тени медицинские и психологические аспекты МЭШ. По-прежнему остается невыясненным, проводились ли исследования проекта с точки зрения здравоохранения, как перед его запуском, так и после, когда есть накопленный практический опыт. Департамент образования Москвы не ответил на соответствующий запрос ИА REGNUM.

В новый год — с новыми тарифами

Традиционное предновогоднее повышение стоимости проезда на общественном городском транспорте Москвы не обошло и конец 2018 года. Сергей Собянин увеличил цену за поездку по карте «Тройка» с 36 до 38 рублей. Стоимость билета «Единый» на одну и две поездки не изменится (55 и 110 рублей соответственно), а на 60 поездок вырастет до 1,9 тысячи рублей вместо 1,765 тысячи рублей.

Станут дороже и безлимитные билеты. На 30 суток — 2170 рублей вместо 2075 рублей, на 90 дней — 5430 рублей вместо 5190 рублей, на год — 19 500 рублей вместо 18 000 рублей.

Повышение прошло на удивление буднично. Без бравурных речей, обоснований, объяснений, ну, разумеется, без обсуждений с приобретателями услуг московского транспорта. Постановление мэра столицы о предстоящем изменении цены просто опубликовали на официальном портале мэра среди прочих документов.

Новогодняя Москва

Центр столицы украшен, в нём вторую неделю проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Впереди эпицентр торжеств. К нему устанавливают конструкции и сделают пешеходным центр города.