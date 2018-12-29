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В Красногорске открыли первую часть многоуровневой развязки

Общество

Воробьёв принял участие в церемонии открытия

В Красногорске открыли первую часть многоуровневой развязки
Иллюстрация: Mosreg.ru
Открытие движения по многоуровневой развязке

Красногорск, 29 декабря 2018, 22:55 — REGNUM  В подмосковном Красногорске 29 декабря открыли первый этап развязки Волоколамского и Ильинского шоссе, сообщил в социальной сети губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Воробьёв принял участие в церемонии открытия.

«Рабочее движение по путепроводу в Красногорске открыто! Теперь напряжение на трассе должно существенно снизиться. Этого события жители ждали давно, нам писали и жаловались на пробки. Объект — часть многоуровневой транспортной развязки, строительство которой завершим в 2019-м», — написал губернатор в ВК.

К сообщению прикреплен небольшой видеоролик с открытия первого этапа развязки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красногорска ежедневно выстаивали в продолжительных пробках даже при отсутствии заторов в Москве.

Полная стоимость строительства развязки составляет 13 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красногорске откроется первый этап развязки двух шоссе

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