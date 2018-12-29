Барак Обама посоветовал источник вдохновения

Вашингтон, , 20:06 — REGNUM За несколько дней до конца 2018 года бывший хозяин Белого дома Барак Обама поделился своим представлением о том, как прожить жить не напрасно и где при этом черпать вдохновение. На своей странице в твиттере Обама пишет:

«Пока этот год улетает и мы смотрим в 2019-й, я прошу вас принять обязательство: найти то, что вы хотите изменить в том. что вас окружает, и сделать первый шаг к этому изменению. Если вам нужно вдохновение — взгляните на некоторых молодых лидеров, которые вдохновили меня в этом году. Это такие люди, как Джонни Бушер — чикагский житель, потерявший слишком много друзей и семью в самоубийствах. Он открыл кофейню, где могут найти помощь и эмоциональную поддержку те, кто, возможно, нуждается в чем-то немного большем, чем чашка крепкого кофе, чтобы пережить этот день.

Я надеюсь, что вы найдете вдохновение в истории Джонни. Такие путешествия начинаются с решения построить лучшее будущее, которое люди хотят видеть. То же самое верно и для вас. Важен не размер шага, который вы делаете; важно, что вы делаете его».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне нового года Обама поделился списком наиболее полюбившихся ему произведений музыки, литературы, публицистики, кинематографа. В числе «вызывающих, вдохновляющих и просто любимых» работ Обама назвал фильм «Смерть Сталина» и книги «Долгий путь к свободе» Нельсона Манделы, «Американский брак» Тайяри Джонс, «Как умирают демократии» Стивена Левицки и Дэниэла Зиблатта, а также автобиографию своей супруги Мишель Обамы — «Становление».