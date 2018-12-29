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Члены националистического движения «Реструк» вновь получилил тюремные сроки

Общество

Повторное рассмотрение дела дало первоначальный результат

Члены националистического движения «Реструк» вновь получилил тюремные сроки
DenTV
Максим Марцинкевич

Москва, 29 декабря 2018, 19:03 — REGNUM  Бабушкинский суд Москвы признал виновным лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по кличке Тесак в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Вердикт был вынесен сегодня, 29 декабря.

Марцинкевич признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что под предлогом осуществления социально-значимых проектов, якобы связанных с противодействием распространению наркотиков, в период с 2013 по 2014 годы Марцинкевич вместе со своими подельниками, будучи участниками движения «Реструкт», совершали в Москве разбойные нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Пострадавшие от действий Марцинкевича и его банды подвергались избиению, у них отбирали имущество, а для унижения публично обливали красящими веществами.

Помимо Марцинкевича тюремные сроки получил ряд его подельников.

Так, Елизавета Симонова по прозвищу Лютая получила 2 года и 11 месяцев тюрьмы (на момент совершения преступления она была несовершеннолетней).

Другие участники движения Реструкт, — Евдоким Князев и Михаил Шаланкевич — получили восемь и шесть лет лишения свободы соответственно.

С обвиняемых также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших.

Стоит отметить, что это повторное рассмотрение дела националистического движения «Реструкт». Первоначальное решение, по которому Марцинкевич также получил 10 лет колонии строгого режима, было вынесено Бабушкинским судом Москвы в июне 2017 года. Однако Московский городской суд приговор отменил и направил материалы на новое расследование.

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