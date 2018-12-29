РЖД в январе начнёт продавать невозвратные билеты на поезда

Москва, , 18:14 — REGNUM Невозвратные билеты на поезда дальнего следования по сниженной цене поступят в продажу в январе. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

С 20 января 2019 года пассажиры смогут пользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в спальных вагонах, купе и вагонах с местами для сидения. Стоимость такого билета будет на 5−20% дешевле обычного.

Сообщается, что сначала невозвратные билеты будут протестированы на нескольких пилотных маршрутах, а затем их распространят на все поезда «Федеральной пассажирской компании».

Напомним, что ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба России одобрила возможность повышения с 1 января 2019 года тарифов на проезд в поездах дальнего следования в пределах 3,9%. В текущем году тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки не индексировались.