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РЖД в январе начнёт продавать невозвратные билеты на поезда

Общество

Стоимость невозвратных билетов будет на 5-20% ниже обычных

Москва, 29 декабря 2018, 18:14 — REGNUM  Невозвратные билеты на поезда дальнего следования по сниженной цене поступят в продажу в январе. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

С 20 января 2019 года пассажиры смогут пользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в спальных вагонах, купе и вагонах с местами для сидения. Стоимость такого билета будет на 5−20% дешевле обычного.

Сообщается, что сначала невозвратные билеты будут протестированы на нескольких пилотных маршрутах, а затем их распространят на все поезда «Федеральной пассажирской компании».

Напомним, что ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба России одобрила возможность повышения с 1 января 2019 года тарифов на проезд в поездах дальнего следования в пределах 3,9%. В текущем году тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки не индексировались.

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Железнодорожные перевозки
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