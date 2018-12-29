Владимирский губернатор хочет перекрыть поток мусора из Москвы

Владимир, , 18:04 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил перекрыть поток мусора в регион из Москвы и Подмосковья. Такое требование — одно из основных при доработке территориальной схемы обращения с ТКО, сообщила 29 сентября пресс-служба региональной администрации.

«Одним из основных требований губернатора Владимира Сипягина при доработке Территориальной схемы обращения с ТКО во Владимирской области стало перекрытие потоков мусора из других регионов, в частности, из Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о переносе «мусорной» реформы во Владимирской области. Это произошло из-за того, что ранее выбранный региональный оператор — компания «Владэкотехпром» — решил расторгнуть договор. Причиной такого решения стало то, что УФАС три раза отменил конкурс на выбор подрядчика.

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Ранее вице-губернатор Александр Байер сообщил, что регион готов начать переговоры об утилизации московского мусора, если область получит соответствующее задание

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