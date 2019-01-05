В Госдуме намерены работать над удешевлением лекарств

Москва, , 00:34 — REGNUM Депутаты Госдумы фракции «Единая Россия» планируют в весеннюю сессию 2019 года рассмотреть инициативу, которая направлена на снижение стоимости лекарственных препаратов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«В 2018 году мы взялись за серьезное рассмотрение проблемы лекарственного обеспечения и обеспечения людей необходимыми медицинскими препаратами, медицинскими изделиями. Мы готовим серьезные поправки в закон об обращении лекарственных средств, которые, с нашей точки зрения, должны удешевить и сделать более доступными лекарства, в первую очередь, отечественные лекарства для граждан», — отметил Исаев.

По его словам, этот вопрос серьезным образом связан с проблемой диверсификации оборонно-промышленного комплекса, работу над которой депутаты уже начали и намерены активно продолжить в 2019 году.

«Сегодня именно бывшие и действующие оборонные предприятия становятся локомотивами, которые производят самые передовые медицинские технологии. Например, вы знаете, нами был внесен законопроект, и мы рассчитываем на его принятие, об умных дефибрилляторах, которые позволят спасать жизни людей, у которых внезапно остановилось сердце. Это современные разработки российских оборонщиков, которые, как мы считаем, должны быть внедрены по всей стране», — подчеркнул Исаев.