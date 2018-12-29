Соцопрос: на Украине «Евромайданом» стали гордиться меньше

Киев, , 17:26 — REGNUM На Украине стало меньше граждан гордиться оранжевыми революциями 2004 и 2014 годов, по данным социологического опроса Института социальной и политической психологии, сообщает 29 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, гордиться «Евромайданом» стали на 8 процентных пунктов меньше граждан: в 2015 году их было 36,4%, а в 2018 — 28,4%. Также ранее оранжевой революцией 2004 года гордились 13,2% граждан, а теперь — 10,9%.

Большинство опрошенных считают, что гордиться Украине нужно творчеством великих украинских поэтов, писателей и других представителей различных видов искусства, а также украинскими спортсменами.

Напомним, так называемое украинство, то есть сконструированная искусственно национальная идея начала активно внедряться на Украине после развала СССР. Цель украинских националистов — посеять в обществе мысль, что русские — это враждебный украинцам народ, поэтому нужно искоренять всё, связанное с русской культурой.