Брат экс-президента Дагестана проведёт три года в колонии за взятку

Москва, , 16:53 — REGNUM Родной брат бывшего президента Дагестана Муху Алиева, экс-судья Советского районного суда города Махачкалы Махач Алиев проведёт три года в колонии строгого режима за вымогательство взятки в крупном размере. Приговор Ставропольского краевого суда апелляционным определением Верховного суда РФ оставлен без изменений, пишет 29 декабря «Новое дело».

Напомним, приговор Махачу Алиеву был вынесен 23 октября 2018 года. В ходе заседания было установлено, что в марте 2015 года он предложил содействие матери одного из подсудимых, чьё уголовное дело находилось у него в производстве. За взятку в размере 500 тысяч рублей он пообещал не назначать её сыну наказание.

Потерпевшая, осознав незаконность требований судьи, обратилась в правоохранительные органы. Через месяц Алиев в своем кабинете получил от женщины взятку в размере 400 тысяч рублей. После получения денег сотрудниками УФСБ Дагестана судья был задержан с поличным.

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Как сообщало ИА REGNUM, Махач Алиев свою вину полностью отрицал и назвал дело в отношении себя подставным и провокационным. Он утверждал, что к нему пришла женщина якобы для ознакомления с материалами дела и бросила сверток в кабинет. По его словам, он ничего не трогал и выбежал вслед за ней в коридор, где его уже ждали оперативники.