«Маховик чистки» и проституция в интернате: 2018 год в Брянской области

Анна Кумицкая, , 07:24 — REGNUM

Убийство заключенного в брянской колонии, секс-скандал в школе-интернате и десяток уголовных дел в отношении чиновников. Чем жителям Брянской области запомнится 2018 год — в обзоре ИА REGNUM.

Секс-скандал в школе-интернате и путевки для детей чиновников

В марте Брянскую область взбудоражил секс-скандал в одном из домов-интернатов. Выяснилось, что воспитанницы учреждения, которым не было и 16 лет, подрабатывали проституцией. За небольшие деньги и подарки они спали с 45-летним мужчиной.

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Об уголовном деле общественности стало известно после того, как сенатор Елена Мизулина направила главе СКР обращение с просьбой взять дело под контроль. Член Совета Федерации также сообщила, что одна из девочек, рассказавшая о ситуации, подвергается давлению со стороны руководства интерната. В итоге в отношении руководства интерната было возбуждено уголовное дело о халатности.

Сейчас по делу уже есть приговор в отношении «клиента» несовершеннолетних девушек. Он осужден на пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за растление двух 15-летних воспитанниц школы-интерната. В ноябре также было завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы-интерната.

Другим скандалом, в котором оказались замешаны дети, стала история с поездкой детей чиновников городской администрации Клинцов в Турцию за счет благотворительного фонда. Среди них была и дочь мэра города Олега Шкуратова. О поездке, которая состоялась в марте, стало известно только в декабре 2018 года. Она была оплачена фондом имени убитого в Турции посла России Андрея Карлова. В благотворительной организации сообщили, что дети ездили в турецкий город Демре на церемонию в честь присвоения имени Андрея Карлова одной из улиц. Списки детей составляли в местной администрации. В них попали несколько детей чиновников. При этом изначально городские власти не увидели в этом ничего такого, заявив: разве дети чиновников — не дети города Клинцы? Однако после того, как скандал разразился, а внимание на ситуацию обратили детский омбудсмен Анна Кузнецова и губернатор Александр Богомаз, заявивший, что чиновники поступили аморально, мэр Клинцов решил возместить фонду затраты на поездку. Он перевел на счет благотворительной организации 450 тыс. рублей.

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Отметим, что прокуратура нашла нарушения при организации поездки. Так, по данным ведомства, не был соблюдён принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению, информация о поездке не была доведена до жителей Клинцов, а администрация не принимала правовые акты, которые устанавливали критерии и порядок отбора подростков для поездки.

Избиение в полиции и убийство в колонии

В 2018 году в Брянской области, как и во многих других регионах России, пристальное внимание было приковано к ситуации с соблюдением прав человека в местах заключения. Практически одновременно с ярославским делом о пытках в колонии в Брянской области появилась дело об убийстве заключенного сотрудником регионального УФСИН.

Заключенный погиб в колонии №6 в Брянской области 22 июля. По факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудником колонии и об убийстве. Следователи считают, что сотрудник связал заключенного, закрыл ему лицо тканью, из-за чего осужденный задохнулся. Самого сотрудника уволили и поместили в СИЗО.

При этом правозащитники заявляли, что жалоб из этой колонии не поступало. Члены местной общественной наблюдательной комиссии и вовсе заявили, что убийство — случайность. В ноябре дело было передано в суд.

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В июле уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий было возбуждено в отношении двух сотрудников полиции УМВД России по Брянской области. Следствие считает, что 16 июля полицейские избили задержанного в служебном кабинете. Мужчина получил удары по телу, ногам и голове. В результате он получил разрыв селезенки. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

«Маховик чистки запущен»

2018 год в Брянской области прошел под лозунгом «Маховик антикоррупционной чистки запущен». Эту фразу в январе 2018 года сказал мэр областного центра Александр Макаров, комментируя первое задержание чиновника в наступившем году. Под уголовное дело тогда попал заместитель мэра Александр Зубов, которого заподозрили в получении взятки.

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Замглавы Брянска был задержан 17 января. Следователи полагали, что Александр Зубов получил 60 тыс. рублей от предпринимательницы, которая очень сильно не хотела, чтобы ее незаконные рекламные конструкции были демонтированы. Начальник подозреваемого не стал даже пытаться выгораживать заместителя. Александр Макаров лишь напомнил, что его подчиненный провел большую работу по избавлению города от незаконных билбордов, и отстранил его от должности. Расследование уголовного дела шло не очень долго. Уже в мае суд вынес приговор — Александр Зубов отправился в колонию на три года.

Следом за коллегой внимание следователей было обращено на заммэра Виктора Филипкова. Его заподозрили в мошенничестве. Следователи посчитали, что в 2011 году, будучи руководителем коммерческой фирмы, Виктор Филипков и его сообщница обманом получили 1,5 млн рублей в виде гранта на развитие бизнеса. Они предоставили в департамент экономического развития фиктивные документы, а деньги якобы должны были пойти на реконструкцию оборудования. Это было доказано и в суде. В итоге экс-чиновник получил два года условно.

Заместителями мэра дело не кончилось. В апреле дело о получении взятки было возбуждено в отношении начальника одного из отделов регионального управления имущественных отношений. Он подозревался в том, что в ноябре 2017 года за 100 тыс. рублей не включил здание в перечень объектов, налоги за которые платятся с учетом кадастровой стоимости. Затем в деле появился ещё один эпизод, а в ноябре чиновник был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

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В мае в регионе приговором завершилось ещё одно громкое уголовное дело — четыре года лишения свободы условно получил бывший руководитель регионального управления МЧС Александр Кобзев. Суд признал его виновным в халатности при утилизации чернобыльских домов. Дело расследовалось в 2014 года. В итоге суд пришел к выводу, что в 2012 году Александр Кобзев необоснованно завысил сумму утилизации домов в чернобыльской зоне. Кроме того, он не проконтролировал исполнение государственного контракта.

В октябре суд вынес приговор по делу бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Горшкова, который находился на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. Экс-чиновника приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тыс. рублей. А в июле под уголовное дело о получении взятки попал заместитель председателя областной думы Юрий Гапеенко. По данным следователей, депутат получил 240 тыс. рублей. За эти деньги он якобы обещал общее покровительство двум коммерческим фирмам. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, в 2018 году в Брянске завершилось еще одно уголовное дело, которые не встает в один ряд с другими, — в мае вынес приговор по делу о мошенничестве в международном аэропорту «Брянск». Бывший гендиректор осужден на три года лишения свободы. Уже в августе в отношении него было возбуждено новое уголовное дело. Бывшего руководителя воздушных ворот Брянска заподозрили в даче взятки должностному лицу Ространснадзора, который выявил нарушения правил транспортной безопасности. Сотрудник организации закрыл глаза на недочеты за 100 тыс. рублей.

К слову, вспоминали в 2018 году и об одном из самых громких уголовных дел последних лет — деле бывшего губернатора Николая Денина, который в 2015 году был осужден на четыре года колонии за злоупотребление должностными полномочиями. В 2018 году суд выпустил экс-главу региона по УДО.

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Все эти уголовные дела привели к поправкам в региональном законодательстве. В сентябре депутаты Брянской областной думы приняли закон, согласно которому пенсии из областного бюджета не будут выплачиваться бывшим чиновникам, совершившим преступления. Он касается всего высшего руководства правительства области: губернатора, его заместителей, а также директоров департаментов и управлений и их заместителей. В октябре подобные правки в городское положение о пенсиях чиновников внесли и депутаты горсовета Брянска.

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