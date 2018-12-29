В Костромском технопарке будут учиться более 800 детей

Кострома, , 16:04 — REGNUM В Костроме построили детский технопарк «Кванториум», сообщает пресс-служба губернатора области. Регион выиграл федеральный грант на сумму около 80 миллионов рублей, которые были потрачены на закупку современного оборудования. Более 4 миллионов рублей потратили из областного бюджета на ремонт и содержание учреждения.

Технопарк был создан для развития у детей в возрасте от 6 до 18 лет навыков в сфере информационных технологий, робототехники, биологии и генетики, когнитивных наук. По словам руководителя детского технопарка Григория Попова, в учреждении ежегодно будут бесплатно обучаться более 800 детей. Основными направлениями в Костромском технопарке стали: «АйТиквантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн» и «Биоквантум».

Отметим, что местные власти также хотят открыть такой же технопарк на северо-востоке региона и создать мобильный «Кванториум», «чтобы возможности познакомиться с высокими технологиями и заниматься техническим творчеством появились в глубинке, сельских школах региона».