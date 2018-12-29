Владимирский оператор ТБО отказался от контракта

Владимир, , 15:36 — REGNUM Компания «Владэкотехпром», которая ранее выиграла конкурс по выбору владимирского регионального оператора по обращению с отходами, направила письмо о расторжении договора. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба региональной администрации. Причиной стало то, что конкурс по поиску подрядчиков был отменен в третий раз.

«Проводившийся дважды конкурс по определению исполнителя на оказание услуг по транспортированию ТКО отменяло управление ФАС по Владимирской области, основываясь на поступивших жалобах от потенциальных участников конкурсов. Несмотря на то, что замечания со стороны УФАС были учтены, третий конкурс по выбору мусороперевозчиков был также отменён УФАС по Владимирской области 27 декабря 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

Письмо на имя губернатора Владимира Сипягина направил гендиректор компании. В пресс-службе отметили, что соглашение будет расторгнуто. В связи с этим было принято решение перенести «мусорную» реформу во Владимирской области. Нормы федерального закона, согласно которому в России с 1 января 2019 года вводится новая система обращения с отходами, в регионе не будут применяться вплоть до 2020 года.

Ранее сообщалось, что до 1 марта 2019 года региональный департамент ЖКХ должен будет сформировать план по переходу к работе с региональным оператором. В частности, нужно актуализировать территориальную схему обращения с отходами, привести ее в соответствие с новыми требованиями законодательства, выбрать региональных операторов и утвердить новый тариф.

ИА REGNUM напоминает, что территориальная схема обращения с отходами была принята во Владимирской области еще в 2016 году. В 2018 году в регионе был утвержден тариф на вывоз мусора. С 1 января 2019 года жители области должны были платить 580 рублей за кубометр мусора. По сравнению с действующим он увеличился в полтора раза. Однако новые правила в 2019 году вступать в силу не будут.

Ранее члены реготделения «Единой России» потребовали от Владимира Сипягина «принять экстренные меры по предотвращению «мусорного коллапса» на территории региона», а также призвали продлить переходный период на год.

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