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В Подмосковье 1 января увеличились тарифы на услуги ЖКХ

Общество

В Московской области с 1 января выросли тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду

Москва, 1 января 2019, 11:19 — REGNUM  В Московской области с 1 января выросли тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона.

В комитете пояснили, что корректировка произошла из-за изменения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов и составила 1,7%.

Повторное повышение в 2019 году в регионе случится с 1 июля. Оно составит в среднем 4,5% на питьевую воду и водоотведение, на горячую воду — 3,5%, на тепловую энергию — 3,2%.

«В предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг», — добавили в пресс-службе.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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