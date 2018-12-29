В калужском Обнинске прошёл митинг памяти бойцов, погибших в 1941 году

Обнинск, Калужская область, , 15:21 — REGNUM Митинг памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении территории Обнинска Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 29 декабря у мемориала «Вечный огонь». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, на митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители общественных организаций, школьники, а также глава городского самоуправления, председатель обнинского Городского собрания Владимир Викулин и заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова.

Перед началом митинга представители обнинского духовенства отслужили панихиду по освободителям Калужской земли.

«Сегодня исполняется 77 лет с того дня, когда армия под командованием Александра Наумова освободила обнинскую землю. Хочу поблагодарить всех ветеранов за этот подвиг. Вечная память погибшим, вечная слава живым! — сказал в своем выступлении глава городского самоуправления Владимир Викулин. — Сейчас Россия сильна как никогда, но это не устраивает некоторые страны Европы и США. Тем не менее, Россия никогда не допустит, чтобы повторились страшные события 1941 — 45 годов».

На митинге также выступили заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Абакумов. Эмоциональным было и выступление представителя городской организации «Российский союз молодежи» Андрея Кузьмина.

Затем после Минуты молчания и гимна Российской Федерации к Вечному огню были возложены венки и цветы. Военнослужащие ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и обнинские казаки возложили цветы к памятнику генералу Александру Наумову.

Командир 312 стрелковой дивизии Красной армии Александр Наумов и его 11 тысяч бойцов в тяжелые для страны дни октября 1941 года защищали землю Калужщины. В кровопролитных боях погибло более 9,5 тысячи человек. Из уцелевших бойцов 312 дивизии и еще двух соединений сформировали 53 стрелковою дивизию, командиром которой стал Александр Наумов. Эта дивизия 28−29 декабря 1941 года освободила Белоусово, железнодорожную станцию «Обнинское», поселок «Бодрая жизнь», деревню Пяткино. А за освобождение Малоярославца и Медыни 12 января 1942 года дивизия получила звание гвардейской, а Александр Федорович Наумов был награжден орденом Ленина.

Александр Федорович Наумов является первым Почетным гражданином города Обнинска и похоронен на Кончаловском кладбище в Обнинске.