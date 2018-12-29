Бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» осудили и сразу амнистировали

Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Бывшие топ-менеджеры региональной электросетевой компании «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и Денис Слепов признаны судом виновными в злоупотреблении полномочиями, осуждены и сразу же амнистированы.

В ходе суда обвинение было переквалифицировано на более легкий состав. Изначально им вменялось злоупотребление с тяжкими последствиями, за что грозило до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2017 года Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего гендиректора «Ленэнерго» Сорочинского к четырем годам колонии общего режима, а бывшего замдиректора по финансам Слепова — к трем годам колонии общего режима. Свою вину экс-руководители компании не признали и после осуждения обжаловали приговор.

В декабре 2017 года апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда отменила приговор в отношении Сорочинского и Слепова. Находившихся под стражей осужденных выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщили сегодня, 29 декабря, в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Московский районный суд Северной столицы, заново рассмотрев уголовное дело, назначил Слепову наказание на 2 года 4 месяца в колонии-поселении и освободил от наказания по амнистии. Сорочинскому назначено 2 года в колонии-поселении, бывший гендиректор также освобожден от наказания по амнистии.

«Гражданский иск удовлетворен на сумму 228 296 141 рубль. Взыскание солидарное в пользу ПАО «Ленэнерго», — уточнили в судебной пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в 2013—2015 годах Сорочинский и Слепов умышленно разместили более 13 млрд рублей, принадлежащих «Ленэнерго», в проблемном банке «Таврический», что привело к невозможности исполнения обязательств компании и повлекло выплаты неустойки на сумму более 228 млн рублей. Также «Ленэнерго» не смогло распоряжаться более 10 млрд рублей на своих счетах в этом банке, что создало угрозу банкротства компании.

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