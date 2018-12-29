В сети высмеивают обладателей беспроводных наушников AirPods

Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Беспроводные наушники AirPods стали не только хитом продаж в преддверии праздников, но и героями нового мема в Twitter. Из-за того, что гаджет стал едва ли не самым желаемым объектом, пользователи высмеивают обладателей дорогостоящих наушников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юзеры шутят, что те, у кого есть AirPods, приравнивают себя к самым богатым людям мира. И в некоторых случаях такие заявления не голословны — в соцсети рассказывают истории, когда поведение обладателей гаджета менялось буквально на глазах.

«Когда у моей маленькой племянницы появились AirPods, она сказала мне: «Я не слышу тебя, потому что ты нищий». Лол», — пишет Zander.

https://twitter.com/Abd_HajYahia/status/1077679503676186624

https://twitter.com/MeninistTweet/status/1077761398787063808

К насмешкам присоединились и сами обладатели AirPods.

«Я: *иду в бар*. Охранник: «Ваш паспорт, пожалуйста». Я: *достаю свои AirPods*. Охранник: [думает, что я знаменитость]: «Проходите сюда, сэр», — шутит Райан Т.

«На первой странице инструкции от AirPods написано, что вы можете плевать на тех, у кого их нет», — пишет Эмми.

Беспроводные наушники от Apple вышли еще два года назад, однако спрос на них до сих пор не упал, а перед праздниками даже заметно вырос. Это привело к тому, что магазины устанавливают высокие цены, хотя еще месяц назад AirPods можно было купить за 10−11 тысяч рублей. Сейчас же, по данным Яндекс. Маркета, их можно приобрести в среднем за 13 990−15 999 рублей.

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