Франция готова разрешить использование каннабиса в медицинских целях — СМИ

Париж, , 14:46 — REGNUM Франция готова вступить в клуб из 30 стран, где разрешен каннабис (марихуана) в медицинских целях, в частности, для лечения неврологической боли и некоторых форм эпилепсии, сообщает BFM TV.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств во Франции объявило, что оно готово провести эксперимент в области лечения каннабисом до конца 2019 года. Комитет экспертов также дал положительное заключение о его терапевтическом использовании.

В период с января по июнь 2019 года группа экспертов будет решать, при каких заболеваниях можно будет назначать употребление каннабиса, в какой форме и по какой цене.

Издание отмечает, что производство, продажа и курение марихуаны полностью разрешено в двух странах: Уругвае и Канаде. При этом около 30 других стран мира разрешают её использование в медицинских целях. К таким странам, например, относятся Германия, Великобритания, Италия, Испания или Таиланд.

Напомним, в декабре 2013 года Сенат Уругвая утвердил закон о государственном регулировании рынка конопли, согласно которому каждый гражданин страны старше 18 лет может покупать до 40 граммов марихуаны в месяц. Второй страной, которая легализовала марихуану в 2016 году, стала Канада.

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