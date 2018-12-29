При праздновании Дня Победы жители Казахстана будут отдыхать четыре дня

Астана, , 14:35 — REGNUM Правительство Казахстана утвердило постановление, согласно которому на празднование Дня Победы выделяется четыре выходных дня, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

Согласно постановлению правительства, суббота 4 мая 2019 года как день отдыха переносится на пятницу 10 мая 2019 года. Таким образом, жители Казахстана будут отдыхать четыре дня подряд — с 9 по 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября правительство Казахстана приняло постановление о введении в республике нового профессионального праздника — Дня государственной фельдъегерской службы.

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