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При праздновании Дня Победы жители Казахстана будут отдыхать четыре дня

Общество

Суббота 4 мая переносится на пятницу 10 мая

Астана, 29 декабря 2018, 14:35 — REGNUM  Правительство Казахстана утвердило постановление, согласно которому на празднование Дня Победы выделяется четыре выходных дня, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

Согласно постановлению правительства, суббота 4 мая 2019 года как день отдыха переносится на пятницу 10 мая 2019 года. Таким образом, жители Казахстана будут отдыхать четыре дня подряд — с 9 по 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября правительство Казахстана приняло постановление о введении в республике нового профессионального праздника — Дня государственной фельдъегерской службы.

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День Победы
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