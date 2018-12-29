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Первый день 2019 года принесёт в Москву потепление

Общество

Столбики термометров не опустятся ниже –2 °С

Первый день 2019 года принесёт в Москву потепление
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 29 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  Последние дни 2018 года в Москве обещают быть достаточно холодными. Так, по данным Гидрометцентра, 29 и 30 декабря температура воздуха в столице не прогреется выше −5… −7 °С. При этом в ночные часы столбики термометров будут опускаться и до — 11 °C.

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А уже 31 декабря в столичном мегаполисе немного потеплеет — до −3…−5 °С, по области — −2…−7 °С. Температура соответствует климатической норме. А 1 января столбики термометров поднимутся до −3… −2 °С.

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«В последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода в центре Русской равнины будет по-зимнему комфортной, с небольшими снегопадами, слабым до умеренного ветром, температурой немного выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении центра «Фобос».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вплоть до 4 января сохранится снежная погода.

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