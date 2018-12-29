Владимирский губернатор перенес «мусорную» реформу на год

Владимир, , 14:23 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин перенес «мусорную» реформу в регионе на 2020 год. Как сообщили 29 декабря в пресс-службе региональной администрации, положения федерального закона «Об отходах производства и потребления», согласно которому должны начать работу региональные операторы, во Владимирской области не будут применяться до 1 января 2020 года.

До марта 2019 года региональный департамент ЖКХ должен подготовить и утвердить план и сроки перехода области к работе регионального оператора. После этого документ должны согласовать с федеральными чиновниками.

ИА REGNUM напоминает, что до декабря 2018 года компания «Владэкотехпром», которая стала региональным оператором по обращению с ТБО, не нашла подрядчиков на утилизацию отходов в регионе. Представители бизнеса, общественности, а также партии «Единая Россия» потребовали от главы области «принять экстренные меры по предотвращению «мусорного коллапса» на территории региона».

Напомним, что ранее был утвержден предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он составил 580 рублей за кубометр мусора. Он должен был начать действовать с 1 января 2019 года. Пока тариф составляет около 350 рублей.

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