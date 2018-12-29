В Астане состоится новогодний забег с участием министра культуры и спорта

Астана, , 14:21 — REGNUM В новогоднюю ночь в Астане состоится марафон с участием министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет по делам спорта и физической культуры.

Новогодний забег был инициирован самим министром. Старт к забегу будет дан 31 декабря в 23 часа 30 минут (20 часов 30 минут по Москве). Спортсмены начнут свой забег от монумента «Байтерек» до торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр» (Ледовый городок).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Астане на территории ЭКСПО-2017 состоялась церемония зажжения главной новогодней ёлки Казахстана. Вместе с главной ёлкой страны одновременно зажглись и ёлки в других районах города.

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