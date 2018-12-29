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В Югре новогодние корпоративы довели до скандала

Общество

Детский спорткомплекс временно не принимал детей, занимающихся в нём. Сейчас учреждение работает в штатном режиме

Урай, Югра, 29 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  В югорском городе Урае разгорелся скандал из-за новогодних корпоративов. Ради них был временно закрыт спортивный комплекс «Олимп», пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Накануне.Ru, детей из этого учреждения перераспределили в другие спорткомплексы города с 10 декабря. Об этом руководство города попросил глава дочерней фирмы одной из нефтяных компаний. На время закрытия комплекса планировались подготовка и проведение новогоднего корпоратива.

Секции и кружки временно перевели в спортивный комплекс «Старт». Ситуацией возмутился депутат Тюменской областной думы Артём Зайцев, который посчитал, что дети были вынуждены заниматься в непригодных для этого условиях.

Впрочем, в пресс-службе администрации Урая пояснили журналистам, что с 25 декабря «Олимп» снова работает в обычном режиме. Также там опровергли сведения о непригодных условиях в «Старте».

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