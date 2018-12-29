Тройня родилась в Карачаево-Черкесии впервые за семь лет

Черкесск, , 14:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии под Новый год родилась тройня. Сразу троих сыновей родила Елизавета Хубиева. Это первая тройня, которая появилась на свет в республике за последние семь лет, сообщили ИА REGNUM в перинатальном центре.

Кроме новорожденных, в семье Хубиевых еще трое детей: две девочки — двенадцати и десяти лет и трехлетний сын. Счастливых родителей поздравил глава республики Рашид Темрезов.

«Пусть родители радуются жизни своих детей даже больше, чем их рождению!» — написал он на своей странице в Instagram.

Согласно статистике, тройни появляются на свет достаточно редко с вероятностью 1 случай из 8100. Вероятность того, что все трое будут одного пола еще ниже — всего 18% из этих 8100.