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Тройня родилась в Карачаево-Черкесии впервые за семь лет

Общество

Вместе с новорожденными в семье теперь шестеро детей

Черкесск, 29 декабря 2018, 14:02 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии под Новый год родилась тройня. Сразу троих сыновей родила Елизавета Хубиева. Это первая тройня, которая появилась на свет в республике за последние семь лет, сообщили ИА REGNUM в перинатальном центре.

Кроме новорожденных, в семье Хубиевых еще трое детей: две девочки — двенадцати и десяти лет и трехлетний сын. Счастливых родителей поздравил глава республики Рашид Темрезов.

«Пусть родители радуются жизни своих детей даже больше, чем их рождению!» — написал он на своей странице в Instagram.

Согласно статистике, тройни появляются на свет достаточно редко с вероятностью 1 случай из 8100. Вероятность того, что все трое будут одного пола еще ниже — всего 18% из этих 8100.

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