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Новые акции протеста «желтых жилетов» прошли во Франции — СМИ

Общество

Движение «желтые жилеты» решило не останавливаться

Париж, 29 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  Несмотря на сезон отпусков и снижение числа протестантов, движение «желтые жилеты» призывает к новым акциям по всей Франции, сообщает издание Ouest-France.

«Каждый должен понимать, что мы решили не останавливаться. Движение не погасло», — заявил один из активистов, осудив очень неравномерное распределение богатства во Франции.

Другая активистка заявила, что она «не против налогов, но невозможно платить все больше и больше».

В пятницу, 28 декабря, активисты попытались заблокировать нефтеперерабатывающий завод Total недалеко от города Лион, но охранная компания CRS помешала им.

Сообщается, что акции протеста движения «желтые жилеты» прошли в ряде французских городов 29 декабря. Около пятидесяти сторонников «желтых жилетов» собрались в торговом районе города Брест на западе страны. Сорок человек провели аналогичную акцию в Лангё, в департаменте Кот-д'Армор.

Протестные акции также объявлены в нескольких крупных городах Франции. В Бордо, где в последние недели произошли столкновения, митинг начался с Биржевой площади. Общественные места (библиотеки, музеи, сады, Большой театр) закрыты.

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Протесты во Франции
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