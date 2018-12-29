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Студия Treyarch испортила патчем праздники поклонников COD: Black Ops 4

Общество

В определенные моменты матчей игра «зависает» и консоль приходится перезагружать

Санта-Моника, США, 29 декабря 2018, 14:01 — REGNUM  Патч, который компания Treyarch выпустила 18 декабря 2018 года для многопользовательской игры Call of Duty: Black Ops 4, рискует испортить праздники владельцам Xbox. Об этом 28 декабря сообщил портал Eurogamer.

Проблема заключается в том, что участились случаи, когда игроки, победив большинство противников, сталкиваются с тем, что игра застывает во время матча, а потом «вылетает». Наиболее часто это происходит в том случае, когда количество игроков уменьшается примерно до 15. После этого единственное, что могут сделать геймеры, — это перезагрузить устройство.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: геймерам не понравилось то, что разработчики игры Resident Evil 2 Remake изменили биографию главного героя Леона Кеннеди. По их мнению, эти изменения лишили его биографию «глубины».

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