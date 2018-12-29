«Три линии»: новый мем, который высмеивает Instagram

Москва, , 14:15 — REGNUM В Twitter набирает популярность мем, состоящий из трех линий — одной прямой и двух пунктирных. С их помощью пользователи имитируют ленту Stories в Instagram.

Пунктирные линии в меме отличаются длиной и количеством промежутков. Третья линия — с самым большим количеством черточек — изображает ленту Stories в Instagram, где каждая новая запись отмечается отдельной чертой. Именно с ее помощью пользователи вспоминают, какие события обычно становятся поводом для того, чтобы снимать большое количество историй.

https://twitter.com/unsoppable/status/1078695027797360640

https://twitter.com/sadbad_ya/status/1078959392253464576

https://twitter.com/Evelina221b/status/1078936430196518912

https://twitter.com/chonel__1/status/1078768994449018880

https://twitter.com/aurorastayler/status/1078710072338010112

Напомним, ранее Google назвал топ самых популярны мемов 2018 года. Рейтинг возглавили Илон Маск, «мышь (кродёться)» и фотография девушки с выпученными глазами — «Момо».

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