Глава УПЦ призвал священников не говорить с прихожанами о политике

Киев, , 13:56 — REGNUM Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий напомнил, что церковь стоит вне политики и призвал священников не высказываться на политические темы, сообщил 28 декабря официальный сайт УПЦ.

Митрополит считает слова об истине, любви и взаимоуважении главным оружием в деле отстаивания церкви на Украине.

«Болезненным для нас, православных, является то, что борьба против нашей церкви ведется с помощью Константинопольского патриархата — наших единоверцев, братьев по вере. А потому, призываю вас быть бдительными, проводить обоснованную разъяснительную работу среди прихожан, ни в коем случае не высказываться на политические темы. Церковь стоит вне политики», — заявил он.

Онуфрий добавил, что из-за неблагоприятной политической ситуации в стране за год прекратили действовать два православных храма — один на территории бывшего Суворовского училища, ныне военного лицея имени Ивана Богуна, а второй — при военной части А-0222 отдельного полка президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятому Верховной радой закону №5309 священникам канонической УПЦ запрещено находится в частях Вооружённых сил Украины.

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Ещё до принятия скандального антицерковного закона администрация военного лицея Киева закрыла храм УПЦ, оставив на территории учебного заведения лишь представительство организации «Киевский патриархат».

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Храм, действовавший при части, где расположен полк президента Украины, был административно переподчинён раскольникам.

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