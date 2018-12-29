От центра до окраины: новогоднее настроение в каждом дворе Новосибирска

Новосибирск, , 13:38 — REGNUM В городе Новосибирск идут последние приготовления к празднованию Нового года. Завтра вечером, 30 декабря, на Михайловской набережной власти торжественно откроют ледовый городок под названием «Волшебный мир сказок». На площади Ленина красуется главная городская ёлка, перед кинотеатром «Победа» проходит новогодний фестиваль «Снегурад».

Однако и сами новосибирцы не остались в стороне и сделали свой вклад в украшение города к празднику.

Вот такую красоту обнаружил во дворе одного из домов в Кировском районе Новосибирска корреспондент ИА REGNUM. Как рассказали жильцы дома, этот шедевр — дело рук бабушки, живущей в этом подъезде. Она, как оказалось, не первый год радует соседей новогодними творениями.