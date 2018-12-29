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От центра до окраины: новогоднее настроение в каждом дворе Новосибирска

Общество

Новосибирцы своими руками создают праздничное настроение

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От центра до окраины: новогоднее настроение в каждом дворе Новосибирска
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Семейство Деда Мороза во дворе дома в Новосибирске

Новосибирск, 29 декабря 2018, 13:38 — REGNUM  В городе Новосибирск идут последние приготовления к празднованию Нового года. Завтра вечером, 30 декабря, на Михайловской набережной власти торжественно откроют ледовый городок под названием «Волшебный мир сказок». На площади Ленина красуется главная городская ёлка, перед кинотеатром «Победа» проходит новогодний фестиваль «Снегурад».

Однако и сами новосибирцы не остались в стороне и сделали свой вклад в украшение города к празднику.

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Семейство Деда Мороза во дворе дома в Новосибирске
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Семейство Деда Мороза во дворе дома в Новосибирске

Вот такую красоту обнаружил во дворе одного из домов в Кировском районе Новосибирска корреспондент ИА REGNUM. Как рассказали жильцы дома, этот шедевр — дело рук бабушки, живущей в этом подъезде. Она, как оказалось, не первый год радует соседей новогодними творениями.

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