Российским детям, вызволенным из Ирака, требуется реабилитация

Москва, , 13:20 — REGNUM Прибывающие из Ирака дети долгое время находились в тюрьме. Сразу после возвращения они будут направлены на реабилитацию в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом сообщила представитель совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, член рабочей группы по возвращению на родину российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

По ее словам, в группе российских граждан, возвращение которых ожидается 30 декабря, дети в возрасте от четырех до 15 лет. Большинство из них — уроженцы Дагестана. Почти все они родились в России и были вывезены на Ближний Восток родителями, которые оказались в тюрьме по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Сами дети также длительное время находились в тюрьме в Багдаде вместе с матерями, поэтому им необходимо пройти курс реабилитации.

Хеда Саратова также отметила, что в скором времени может быть решен вопрос о возвращении детей российских граждан, родившихся уже на территории Сирии и Ирака. Документы на их передачу российским властям уже готовятся.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возвращении из Ирака в Россию 30 детей сообщил 28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, их доставят самолетом 30 декабря на один из подмосковных аэродромов. В группе детей 24 уроженцеы Дагестана, три человека из Чечни и по одному из Москвы и Пензы.

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