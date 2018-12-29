Десять читаемых блогов, которые отметились в 2018 году

Анастасия Алексеева, , 18:06 — REGNUM

В последнее время в сети появляется большое количество новых блогеров, однако привлечь внимание широкой аудитории удается только тем, кто несет реальную пользу. С помощью блога они делятся своими профессиональными навыками или же просто рассказывают о том, чего не найдешь в других источниках. ИА REGNUM составило подборку блогов, которые «выстрелили» в 2018 году и с помощью качественного контента быстро набрали большое количество подписчиков.

Чикен Карри

Телеведущий Александр Гудков завел свой канал в конце 2017 года и за это время набрал почти 900 тыс. подписчиков. Такую популярность ему принесло YouTube-шоу «Лига плохих шуток», в котором известные личности рассказывают друг другу шутки 18+. При этом участники юмористического баттла стараются не смеяться: если один из них засмеётся, соперник получает балл. Героями шоу уже становились Филипп Киркоров, Иван Ургант, Юрий Дудь, Гарик Харламов и другие представители российского шоу-бизнеса.

Нежный редактор

Журналистка Татьяна Мингалимова в начале 2017 года начала работать в YouTube-проекте Юрия Дудя «Вдудь», после чего в октябре решила завести собственный канал для интервью «Нежный редактор». В отличие от «Вдудя», его героями становятся в основном девушки. Сейчас на Татьяну подписаны более 340 тыс. зрителей, а в гостях побывали Наталия Орейро, Жанна Бадоева, Глюкоза и другие знаменитости. Героиней последнего выпуска стала участница группы IC3PEAK Анастасия Креслина. Говорили о современном музыкальном рынке России и отмене концертов в российских городах.

Все работы хороши

В феврале этого года музыкант Олег AsSa запустил проект «Все работы хороши», в рамках которого каждый месяц устраивается в какую-нибудь популярную компанию. Блогер показывает все нюансы работы и подводные камни, о которых можно узнать только изнутри. Такой формат понравился пользователям видеохостинга и принес Олегу более 370 тыс. подписчиков. Он уже успел поработать в McDonald’s, Subway, на «Почте России», в «Евросети» и других компаниях. Последним местом работы стала сеть пиццерий «Додо Пицца». Олег рассказал, что здесь самая низкая зарплата среди других заведений фастфуда, тем не менее нарушений при хранении и приготовлении пищи нет, что не может не радовать обычного потребителя.

Парфенон

В прошлом популярный телеведущий Леонид Парфенов завел свой авторский YouTube-канал в феврале 2018 года. С этого момента блог вырос более чем на 460 тыс. подписчиков. Каждую неделю Парфенов выпускает ролики, в которых рассуждает на различные темы: от политики до культуры, искусства и виноделия. Особой популярностью у зрителей пользуется цикл документальных фильмов «Русские евреи», который охватывает три эпохи: до революции 1917 года, после революции и до 1948 года, с 1948 и до начала 1970-х годов.

Дневник еврея

Автор YouTube-канала «Дневник еврея» Александр Богомолов начал вести свой блог, живя на Пхукете. Вернувшись в Москву, он пробовал снимать ролики на различные темы, пока не пришел к нынешнему формату — роликам о бюджетной еде. Блогер делится со своими 540 тысячами зрителями дешевыми рецептами аналогов популярного фастфуда, проводит эксперименты, где за весь день тратит на еду не более 30 рублей, и рассказывает, как сэкономить на новогоднем столе.

MORGENSHTERN

Рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн завел канал на YouTube еще в 2013 году, однако широкую популярность приобрел лишь в 2018 — сейчас на его канал подписано почти 3 млн человек. Славу Моргенштерну принес проект «Изирэп», в котором он пародирует современных рэперов, тем самым доказывая, что делать треки можно «на коленке». Свою лепту в рост количества подписчиков внес также конфликт с известным видеоблогером Юрием Хованским, на которого Алишер записал дисс (направление в хип-хопе критического содержания).

Хлеб наш насущный

Аккаунт девушки Ани из Киева в этом году стал одним из самых популярных среди книжных Instagram-блогов, собрав под одной «крышей» 95 тысяч юзеров. Она ведет его в формате дайджеста и публикует не только авторские посты, но и подборки различных материалов других блогеров. Особой популярностью у подписчиков пользуется интерактив «Книжная дегустация». Каждый месяц Аня выбирает одного автора, на книгу которого нужно написать отзыв. Декабрь стал своеобразным исключением — блогер составила для участников список душевных книг, которые разбудят новогоднее настроение.

https://www.instagram.com/p/Bq4Ru0plXM3/

Экоблогер без фанатизма

Журналист и экоблогер Варя Валовиль пишет о натуральном уходе за собой и о том, как каждый из нас может внести свою лепту в спасение экологии планеты. Например, Варя рассказывает, как микропластик в составе косметики вредит не только тем, кто ее использует, но и окружающей среде; чем опасен советский детский крем и почему пластиковые ёлки не всегда экологичнее искусственных. На эко-путь вместе с Варей встали уже почти 160 тыс. человек.

https://www.instagram.com/p/BrfpmgRgnAr/

Irina & Space

Бывший редактор Cosmopolitan Ирина Голдман несколько лет назад бросила работу и уехала в США вместе с мужем и собакой. Со своей хаски Спейс девушка исколесила Америку и Европу, а не так давно поучаствовала в экспедиции на Эльбрус. Аккаунт Ирины попал в рейтинг Glamour Influencers Awards 2018 в категории «Travel-гид». Но все же главная причина, по которой на блогера подписаны более 400 тыс. человек, — Спейс, без фото и мыслей которой не обходится ни один пост.

https://www.instagram.com/p/Brec_-CFu9t/

Аня Протасова

Еще в конце прошлого года на блог Ани были подписаны около 50 тыс. человек, а недавно девушка преодолела отметку в один миллион, став первым белорусским блогером-миллионником в Instagram. Аня работает стоматологом, учится на сексолога и рассказывает об отношениях с медицинской точки зрения. Например, блогер объясняет, что влияет на запах человека и какую роль он, в свою очередь, играет в совместимости партнеров.

https://www.instagram.com/p/BrIu2bWHELF/

2018 год ознаменовался появлением большого количества новых блогеров. Однако жесткие условия конкуренции продвинули вперед лишь малую их часть — в первую очередь тех, чей контент смог выделиться среди массы другой информации. Немаловажным условием для того, чтобы пользователь нажал на кнопку «Подписаться», стало наличие пользы, даже если речь идет о развлекательном контенте. Всё чаще юзеры отказываются от бездумной траты времени в интернете, благодаря чему качество информации постепенно повышается, что не может не радовать.

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