В России сокращены сроки блокирования запрещённых интернет-ресурсов

Москва, 29 декабря 2018, 13:01 — REGNUM Российские провайдеры и владельцы сайтов отныне обязаны удалять запрещенную информацию в течение суток. Таким образом, сроки удаления сокращены втрое, сообщает 29 декабря Роскомнадзор.
Отмечается, что в случае выявления запрещенной информации провайдер хостинга должен проинформировать владельца ресурса «и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации».
В ведомстве отметили, что к запрещенной относится информация, склоняющая детей и подростков к совершению незаконных действий, представляющих опасность для их жизни.
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