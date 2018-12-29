Организаторов военных игр на полигоне «Алабино» оштрафовали за мусор

Наро-Фоминск, Московская область, , 12:59 — REGNUM В Московской области привлекли к ответственности организаторов незаконной свалки в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

В данном населённом пункте расположен полигон «Алабино». Штраф наложили на автономную НКО «Оргкомитет военно-патриотических игр».

«В ходе совместного расследования минэкологии и военной прокуратуры выяснилось, что АНО получило разрешение командования Северо-Западного военного округа на проведение работ по формированию рельефа полигона. Пользуясь этим, организация принимала строительный мусор (грунты, бой кирпича и бетона) и размещала его на территории полигона», — пояснили в пресс-службе.

Площадь свалки составил 0,6 гектара. Сумма штрафа — 190 тысяч рублей.