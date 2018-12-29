Суббота, 29 Декабря 2018 года
12:53:39 МСК

Более 200 самолетов индонезийской авиакомпании Garuda оснастят WiFi — СМИ

Общество

Бесплатным WiFi оснастят 203 самолета авиакомпании Garuda Indonesia

Джакарта, 29 декабря 2018, 12:53 — REGNUM  В общей сложности 203 самолета индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia будут оснащены бесплатным WiFi, сообщает Antaranews.

Компания официально начала запуск бесплатной сети Wi-Fi на своих рейсах с 28 декабря 2018 года. Сообщается также, что бесплатный доступ к интернету появится на рейсах дочерних компаний Garuda Indonesia, а именно Citilink и Sriwijaya Air.

«Мы нацелены на то, чтобы к концу 2019 года 20 самолетов, а к 2020 году еще 30 самолетов Citilink были оснащены бесплатной сетью Wi-Fi, которой смогут воспользоваться все пассажиры во время авиаперелета», — заявил управляющий директор Citilink Джулиандра Нуртжахжо.

Известно, что установка системы Wi-Fi на 50 самолетах Citilink оценивается в 40 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года национальная авиакомпания Garuda Indonesia была признана в категории «Лучшие в мире бортпроводники», по мнению Skytrax World Airline Awards.

Читайте также: В пятый раз авиакомпания Garuda признана в категории «Лучший экипаж»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить