Более 200 самолетов индонезийской авиакомпании Garuda оснастят WiFi — СМИ

Джакарта, , 12:53 — REGNUM В общей сложности 203 самолета индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia будут оснащены бесплатным WiFi, сообщает Antaranews.

Компания официально начала запуск бесплатной сети Wi-Fi на своих рейсах с 28 декабря 2018 года. Сообщается также, что бесплатный доступ к интернету появится на рейсах дочерних компаний Garuda Indonesia, а именно Citilink и Sriwijaya Air.

«Мы нацелены на то, чтобы к концу 2019 года 20 самолетов, а к 2020 году еще 30 самолетов Citilink были оснащены бесплатной сетью Wi-Fi, которой смогут воспользоваться все пассажиры во время авиаперелета», — заявил управляющий директор Citilink Джулиандра Нуртжахжо.

Известно, что установка системы Wi-Fi на 50 самолетах Citilink оценивается в 40 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года национальная авиакомпания Garuda Indonesia была признана в категории «Лучшие в мире бортпроводники», по мнению Skytrax World Airline Awards.

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