В ЮАР группа молодых людей борется с токсичной маскулинностью

Панкоп, ЮАР, , 12:52 — REGNUM В 2015 году Кабело Чабалала организовал некоммерческую группу the Young Men Movement, объединяющая молодых людей из ЮАР, которые выступают против токсичной маскулинности. Об этом сообщает CNN.

Собрания группы проходят дважды в неделю в Панкопе, небольшом городе в провинции Мпумаланга на востоке ЮАР. Члены группы принимают участие в открытых дискуссиях, нацеленных на воссоздание безопасной среды для женщин. Дискуссии проходят в школах и на других общественных площадках, таких как церкви и парки города.

«Мы видимо много фемицида (убийства девочек и женщин) в ЮАР», — объяснил Чабалала.

Мировой уровень фемицида на 2015 год составлял 2,4 убийства на 100 тысяч женщин. Для сравнения уровень 2015 года только для ЮАР составлял 9,6 убийств на 100 тысяч женщин, об этом сообщает доклад 2018 года статистического бюро Statistics South Africa.

Кроме того, группа борется с токсичным проявлением маскулинности.

Профессор психологии Малосе Ланга из университета Witwatersrand в Йоханнесбурге отметил, что в соответствии с исследованиями токсичная маскулинность включает в себя приписывание мужчине грубости, жестокости и агрессивности, без этих черт он не сможет стать настоящим мужчиной.

Говорят, что «для завоевания уважения мужчина должен быть грубым и безэмоциональным, а попытки вести себя по-другому не приветствуются».

Также группа стремится сократить количество насилия в ЮАР.

Культура изнасилований всегда присутствовала в ЮАР. В 2016 и 2017 годах 138 из 100 тысяч женщин были изнасилованы, по данным Statistics South Africa

Чабалала заявил, что одна из ключевых задач группы — обучение мужчин уважению к женщинам.

Ребекка Хельман, исследователь университета South Africa's Institute for Social and Health Sciences заявляет, что общественные группы, похожие на the Young Men Movement должны кооперировать чтобы создать пространство взаимодействия.