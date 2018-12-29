Власти Подмосковья открыли центр управления регионом

Красногорск, , 12:47 — REGNUM В Московской области 29 декабря открыли ситуационный центр управления регионом, передаёт РИАМО.

Он создан в соответствии с указом президента РФ и теперь работает в доме правительства Подмосковья.

«Сотрудники ФСО его сейчас принимали, говорят, что он соответствует самым высоким стандартам», — заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В ситуационном центре собирают данные о жизни в субъекте при помощи информационных систем. Сведения аккумулируются и обрабатываются, что позволяет властям оперативно отслеживать ситуацию, реагировать на ЧП и оценивать социально-экономическую картину.

«Здесь будет порядка 150−170 человек, которые будут отвечать за оперативные мероприятия, которые проходят в области. Системы здравоохранения, образования, экологии, безопасность — все будет заведено сюда», — пояснил Воробьёв.