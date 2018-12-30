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Есть ли перспективы у социализма в России?

Общество

Как журналисты ставят ловушки в интервью с президентом

Есть ли перспективы у социализма в России?
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Москва, 30 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  На недавней пресс-конференции Владимира Путина ответ, данный им на вопрос о перспективах социализма в России, оказался источником многочисленных инсинуаций и перевирания в части российских СМИ. Почему с точки зрения здравого смысла ответ российского президента о «невозможности реставрации социализма» совершенно верен, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Путин специально подчеркнул, отвечая на этот вопрос, что, говоря о реставрации социализма, он обращается именно к тому смыслу, «какой вы, по-моему, в это вкладываете». Судя по всему, подразумевалось, что речь идет о воспроизведении внешних форм социализма, существовавшего в предыдущем варианте его воплощения, то есть о социализме советского образца. Но тот социализм убедительно доказал свою непригодность, прежде всего как раз в части отношения власти и народа.

Советская бюрократия, распространяя пропагандистские штампы о построении бесклассового общества, уверенно становилась к концу существования СССР очевидным классом собственников, которому для отмены социализма не хватало только легализации этого процесса. Что, собственно, и произошло, приведя государство к краху. Очевидно, такого социализма с прослойкой «потомственной аристократии» нынешней России совершенно не нужно. Владимир Путин противопоставил тезису о реставрации социализма понятие «социализации экономики». Что же подразумевал президент под этими словами?

Читайте статью Почему Путин за социализацию, а не за социализм и другие публикации Александра Халдея о российской политике.

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