За что боролись жители Ростова-на-Дону? Итоги 2018 года

Илья Романов, , 07:43 — REGNUM

В Ростове-на-Дону в ушедшем году зафиксирован рост протестных настроений. Горожане выходили на митинги, пытаясь спасти не только зелёные насаждения от варварской вырубки, но и спастись самим. Например, жители микрорайона Левенцовский в едином порыве выступили против строительства завода по переработке мусора и открыто заявили о том, что в течение многих лет не могут дышать свежим воздухом из-за расположенного неподалёку полигона. Об этом и других причинах протестных настроений в ушедшем году — в обзоре ИА REGNUM.

Победа с привкусом везения

В городе-миллионнике, имеющем статус столицы Юга России, несколько сотен ростовчан неоднократно выходили на улицы практически с мольбами о спасении. Спасении от смрада, который в течение долгого времени преследует жителей микрорайона Левенцовский.

Неподалёку от жилых домов было задумано построить межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс. Горожане выступили против. Причём петиция под названием «За запрет строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном «Левенцовский» и за закрытие свалки» набрала необходимое количество голосов для рассмотрения чиновниками. Но ростовские власти на обращение не отреагировали. Не помогли и члены Общественной палаты региона, к которым обращались горожане.

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Руку помощи, по сути, протянули военные, которые не согласовали строительство завода в микрорайоне Левенцовский. Руководство воинской части №41 497 выступило против, заявив, что участок, на котором планируется строительство, находится в охранной зоне аэродрома «Центральный» — прямо под траекторией полёта воздушных судов. Создание комплекса по переработке мусора потенциально опасно для аэродромов массовым привлечением птиц.

Многолетняя беда

В Ростовской области может вырасти число жертв строительных пирамид за счёт того, что список домов с затянувшимся сроком сдачи в эксплуатацию расширяется. В зоне риска в 2018 году оказались 46 застройщиков в семи муниципалитетах. В настоящее же время в официальном реестре обманутых дольщиков Ростовской области зарегистрировано около 2 тыс. человек. Жертвы строительных пирамид регулярно устраивают акции протеста и пытаются ускорить решение их проблем.

Так, в Ростове-на-Дону обманутые дольщики в этом году объявили о бессрочной голодовке. Акцию протеста провели пострадавшие от действий застройщика жилого комплекса «Баррикадный».

"Согласно подписанным губернатором [Ростовской области] Василием Голубевым дорожным картам, срок сдачи домов — четвёртый квартал 2018 года. Однако достройка домов так и не начата, вопрос с предполагаемым инвестором не решен», — уточнили жертвы строительной пирамиды.

Региональные власти вроде как не бездействуют в решении проблемного вопроса — в текущем году ситуация сдвинулась с мертвой точки. После долгих обсуждений депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым инвестор получит под застройку участок земли без торгов, если предоставит жильё обманутым дольщикам в будущей высотке. Правда, пока это маленький шаг вперёд, так как механизм решения ещё не отработан. Но появившейся возможностью решили воспользоваться более 400 ростовчан, которые подали заявки на предоставление им жилья в ином многоквартирном доме.

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Ростовские дольщики объявили о бессрочной голодовке

По информации Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков Ростовской области, на Дону насчитывается в разы больше, чем значится в официальной статистике, — более 10 тыс. жертв строительных пирамид.

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Александровская роща — главная потеря года

В номинации «Главная потеря 2018 года» безусловным победителем стала Александровская роща, к вырубке которой приступили в ушедшем году. Общественники не смогли отстоять ростовский лесопитомник, на территории которого буден возведён жилой комплекс.

«Территория бывшего совхоза «Декоративные культуры», в народе известная как Александровская роща, подвергается вырубке. Сначала со стороны улицы Вересаева построены два жилых комплекса, после с восточной стороны рощи были сделаны попытки превратить рощу в парк, но благоустройство было остановлено без указания причин. Сейчас компания «Югстройинвест» собирается строить на месте рощи жилые комплексы, несмотря на то, что под застройку будет отдана территория старого аэропорта», — говорилось в обращении к властям, опубликованном в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации.

Проект нового микрорайона на улице Вересаева был утверждён экспертной группой, несмотря на то, что экологи и жители микрорайона Александровка выступали против, устраивали митинги. Но намерения застройщика освоить зелёную территорию одобрили жертвы строительных пирамид, которым, согласно поправкам в региональное законодательство, будут переданы квартиры в новых домах.

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«Эти меры позволят предоставить пострадавшим участникам долевого строительства порядка 650 квартир, что составит около 27 тыс. кв. метров, из которых 20 тыс. кв. метров будут выделены в ЖК «Красный Аксай» и 7 тыс. кв. метров на участке по улице Вересаева. До конца текущего года инвестор планирует перезаключить с дольщиками все договоры участия в долевом строительстве на указанную площадь», — отмечали в мэрии.

Обращения к региональным властям с просьбой остановить зачистку территории под строительство от зелёных насаждений результатов не дали. Ростовский губернатор Василий Голубев назвал вырубку Александровской рощи законной.

Согласно проекту, территорию площадью 36 га (деревья в Александровской роще занимали площадь 54 га) предполагается застроить не только жилыми домами. Здесь обещают возвести детские сады, школу, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, благоустроить парк.

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Александровский лесопитомник чиновники отдают на растерзание застройщикам

Разрешение на строительство жилых домов на территории рощи также получил ещё один застройщик — компания «Галактика», принадлежащая депутату регионального парламента. Территорию площадью 60 тыс. кв. метров компания «Галактика» застроит высотками. Их будет восемь. Общая площадь застройки превышает 150 тыс. кв. метров. Строительство планируется завершить до 2025 года.

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