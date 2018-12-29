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В Краснодарском крае пресечен канал поставки оружия из Ингушетии

Общество

В колонию отправились трое членов банды

Краснодар, 29 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  Группе торговцев оружием из Ингушетии вынесли приговоры в Краснодаре. Трое членов преступного сообщества получили наказание от четырех с половиной до двух с половиной лет лишения свободы в колонии.

Наибольший срок получил, как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю, организатор торговли оружием и боеприпасами. Его и двоих его сообщников поймали при попытке продать автомат АК-74, два самодельных пистолета МР-371, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и 39 патронов.

В результате нескольких «проверочных закупок» торговцы оружием были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось обвинительным приговором.

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Напомним, в 2017 году в Ингушетии была разоблачена банда торговцев оружием. На скамье подсудимых оказались семь членов организованной преступной группы, которые в течение двух лет торговали огнестрельным оружием на территории Ингушетии, Северной Осетии и Ставрополья.

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