Легендарный «битл» Пол Маккартни был замечен на яхте Абрамовича

Лондон, , 12:24 — REGNUM Участник ливерпульской четверки «Битлз» сэр Пол Маккартни был замечен в компании российского олигарха Романа Абрамовича на яхте предпринимателя, ошвартованной у острова Сен-Бартелеми в Карибском море. Об этом пишет 29 декабря британская The Sun.

Сообщается, что 76-летний музыкант прибыл на судно в компании супруги и дочери. Легендарный «битл» был в синей рубашке без воротника и шикарной панамской шляпе. По информации газеты, Маккартни прибыл на яхту Абрамовича, который до сих пор не смог получить разрешение на въезд в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович отозвал заявку на инвестиционную визу в Великобритании.

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