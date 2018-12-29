В США отправленная на скотобойню корова спасла себе жизнь

Трентон, США, , 12:14 — REGNUM Пользователи соцсетей обсуждают историю о том, как корова из штата Нью-Джерси (США), которую транспортировали на скотобойню, выбила дверь грузовика и сбежала. Погоня длилась несколько часов, к операции было привлечено множество полицейских. Об этом сообщил портал Northjersey.

https://www.facebook.com/SkylandsSanctuary.org/videos/2254900651423671/

Первые попытки поймать животное не увенчались успехом, большая корова массой около 450 кг не поддавалась и вела себя агрессивно. В итоге её поймали при помощи буксировочного троса эвакуатора. Конец истории оказался счастливым: корову решили оставить в живых и отправили в приют для сельскохозяйственных животных.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео с «самым бесстрашным пингвином на свете». Ролик является фрагментом нового фильма BBC о дикой природе, в котором показано, как маленький пингвин Адели защитил от буревестника стайку больших птенцов императорских пингвинов.

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