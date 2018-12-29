2018 год: каким его запомнят читатели ИА REGNUM? Опрос

Москва, , 12:19 — REGNUM Накануне нового года принято подводить итоги года уходящего — в политике, культуре, спорте… Но каким был 2018 год лично для вас? Как вы воспринимаете его, какое впечатление он оставил по себе у вас — этому посвящен предновогодний опрос ИА REGNUM.

Знаковых событий в 2018 году произошло очень много, и разные рейтинги расходятся в оценках, какое же было главным. Из ряда таких событий, как чемпионат мира по футболу, пенсионная реформа, выборы президента РФ, внешнеполитические, международные, экологические потрясения — что бы вы назвали самым главным, тем, с чем впредь будет ассоциироваться у вас уходящий год?

И внешняя политика, и внутренние российские дела традиционно вызывают интерес — что именно больше беспокоит вас, дела на мировой сцене или внутренние, сугубо российские проблемы? Если говорить о первых, что вы считаете в уходящем году самым главным: усиление давления на Россию, рост напряженности в Азии, нарастающие проблемы с Украиной и в Донбассе, что-то другое? Если же говорить о внутренней политике, как она отразилась на вас самих, на вашей семье?

Относительно наступающего года поступают диаметрально противоположные прогнозы: здесь и рост благосостояния граждан благодаря исполнению нацпроектов, и глубокий застой экономики, и ее рост благодаря повышению товарооборота, и, напротив, рост цен и ухудшение для граждан их материального положения. Каков лично ваш прогноз на год 2019-й?

Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на инновационной платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику опроса не просто узнать, сколько людей разделяют его мнение, но и кто они, эти люди.

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